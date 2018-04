Metamedicina: la strada per la guarigione del corpo e dell'anima

UDINE - Quando una malattia o un sintomo ci colpiscono, è possibile che non sia un caso, ma un messaggio del nostro corpo? E’ possibile che voglia segnalarci un evento o una situazione che ci danneggia? E’ possibile che sia un aiuto per diventare coscienti delle nostre sofferenze e delle nostre dinamiche comportamentali? La Metamedicina tiene conto di questi messaggi e vuole aiutare le persone a decifrarli perché, fino a quando non ne prenderemo coscienza, sarà molto difficile per noi, riuscire a ritrovare la serenità e l’armonia. Portare le persone alla consapevolezza e alla trasformazione dei copioni di vita di sofferenza e dei suoi sintomi fisici è lo scopo della metamedicina, di cui si parlerà con la dottoressa Antonella Montalto, domenica 29 aprile al Flor de Vida (via Jacopo e Giulio Andrea Pirona 4, Paparotti), dalle 9.30 alle 12. Lo spazio che ospiterà il corso non è molto grande, sarà quindi necessario prenotare il proprio posto (un semplice parteciperò su Facebook non vale come conferma). Il seminario avrà luogo solo se raggiunto il numero minimo dei partecipanti.

COS'E' LA METAMEDICINA - La Metamedicina è un metodo che ricerca le cause psicosomatiche dei malesseri o degli scenari che si ripetono nella nostra vita, insegna a comprenderli nel profondo e a superarli per ottenere una vera trasformazione. La Medicina allopatica non stenta a riconoscere che l’80% delle malattie sono di origine psicosomatica, ed è appunto sull’aspetto psicosomatico della malattia che interviene la Metamedicina. Il termine Metamedicina é formato dal prefisso greco meta, che significa ‘andare al di là’. Al di là della fisica c’é la metafisica, al di là del conscio c’é l’inconscio, e al di là del conosciuto c’è l’ignoto. In lingua pali (lingua parlata in India all'epoca di Gesù) la parola ‘meta’ significava ‘amore’ o ‘compassione’, quindi la Metamedicina vuole essere una medicina di compassione e di risveglio della coscienza che si occupa della parte inconscia (sentimenti, emozioni) del nostro essere,aiutando la persona a liberarsi dalle emozioni che lo fanno star male e che, spesso, danno origine a disturbi psicosomatici. Si potrebbe dire che la Metamedicina è l’arte di vivere nella consapevolezza e nell’armonia e che solo quando diventeremo coscienti delle nostre sofferenze potremo liberarci da esse.

Per maggiori informazioni: 328.3216366 | associazione.flor.de.vida@gmail.com | www.metamedicina.it | www.sois.fr |