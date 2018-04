Agli Amici di Godia: 23 stelle Michelin per chiudere i festeggiamenti dei 130 anni

UDINE - Tredici grandi chef, tutti dalle cucine di altrettanti Relais&Chateaux prepareranno un menù in onore della famiglia Scarello, ciascuno dedicato a un tavolo di 10 persone: 130 ospiti che potranno vivere un’esperienza sensoriale unica, con l’aggiunta di un esclusivo tavolo firmato dallo chef Emanuele Scarello. Una grande kermesse di alta cucina insomma, che andrà in scena lunedì 7 maggio chiudendo le celebrazioni per i 130 anni di storia del ristorante Agli Amici di Udine, 2 stelle Michelin, unico Relais&Chateaux del Fvg.

LE STELLE PRESENTI – La Sommità di Ostuni (1 stella Michelin), Locanda Don Serafino di Ragusa (2 stelle), Don Alfons a Sant’Agata sui due Golfi (2 stelle), Vespasia a Norcia (1 stella), Enoteca Pinchiorri di Firenze (3 stelle9, Arnolfo a Colle Val d’Elsa (2 stelle), Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano (2 stelle), L’Albereta di Erbusco, Da Vittorio a Brusaporto (3 stelle), Mizazur a Mentone (2 stelle), Villa Cordevigo di Cavion Veronese (1 stella), Da Guido a Costiglione di Santo Stefano Belbo (1 stella) e Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga (1 stella) parteciperanno a questa festa esprimendo le eccellenze dei loro territori in piatti di ineguagliabile virtuosità. E per non scontentare nessun produttore, niente vini friulani sulle tavole ma solo Champagne!

LA LOCATION – Inusuale, ma affascinante per il lusso che brilla fra cromature e specchi, il luogo dove questo evento prenderà vita: i grandi spazi dello showroom Bmw Autostar di Tavagnacco. L’appuntamento del 7 maggio rappresenta la conclusione di un intero anno di attività promosso dalla famiglia Scarello nel suo ristorante di Godia, volto a celebrare personaggi e opere del Friuli più colto e sapiente (un progetto che ha ricevuto il sostegno di Turismo Fvg). Una super cena il cuo ricavato sarà devoluto alla casa famiglia di Villa Rusiz. Un'occasione per celebrare la famiglia Scarello ma, nello stesso tempo, per far conoscere Udine e il Friuli ai grandi chef targati Relais&Chateaux.