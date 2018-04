Scontro auto-moto a Tricesimo: ferito un 59enne

TRICESIMO – Un motociclista di 59 anni residente a Magnano in Riviera è rimasto ferito in seguitot a un incidente stradale verificatosi giovedì 26 aprile a Tricesimo, alla rotatoria tra via 11 febbraio e via Manzoni. Il veicolo a 2 ruote, poco dopo le 11, si è scontrato con un’auto condotta da un 67enne del luogo. La Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale è al lavoro per chiarire la dinamica del fatto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale medico che ha soccorso il motociclista, finito sull’asfalto. Ferito in modo non grave, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Udine per accertamenti.