Gli eventi in programma venerdì 27 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

La Festa degli asparagi di Tavagnacco ospita le selezioni di ‘Miss Italia’

Si rinnova anche quest’anno, a Tavagnacco, l’appuntamento con una selezione di ‘Miss Italia’. L’elezione di ‘Miss Tavagnacco, è in programma, infatti, venerdì 27 aprile, alle 21, in occasione della serata inaugurale della ‘Festa degli Asparagi’ al ‘Parco Campo Sportivo’. Tutti i dettagli, qui.

‘Ginnastica sport in salute’

Ginnastica artistica sì, ma con le dovute accortezze. E' questo il messaggio, e il monito, che si propone di diffondere il primo Torneo Internazionale Ginnastica Sport in Salute, iniziativa all'anno zero che su ideazione e promozione della società sportiva cividalese Ginn for Ju lancerà (per la prima volta in Italia) un innovativo programma di movimento, animando i centralissimi spazi di piazza Foro Giulio Cesare, nel cuore di Cividale, dal pomeriggio di venerdì 27 alla sera di domenica 29 aprile. I dettagli, qui.

Styria Food Festival

Tutto è pronto a Udine per l'arrivo delle prelibatezze e specialità gastronomiche della Stiria, che dal 27 aprile al 1 maggio saranno ospitate in piazza I maggio in occasione della seconda edizione dello ‘Stiria Food Festival’. Maggiori info, qui.

Udine si tinge di rosa per la Pink Night del Feff

In occasione del ventennale torna a grande richiesta tra i Feff Events la Pink Night, una notte ‘rosa’ all’insegna di performance, mostre e dj set caratterizzati da femminilità ed erotismo che si svolgerà venerdì 27 aprile a Palazzo Kechler, a partire dalle 21. Maggiori dettagli, qui.

Libri di Acqua

L’associazione culturale Libri di Acqua fondata da Vera Slepoj torna in Friuli: appuntamento per domani, venerdì 27 aprile, alle 18.30, a Palazzolo dello Stella. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Azienda Agricola Isola Augusta di Massimo Bassani, vede la partecipazione di Enrico Vanzina che parlerà del suo ultimo libro ‘La sera a Roma’, introdotto da Tiziana Bassani e presentato da Elisa Michellut.