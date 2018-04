A Tolmezzo in scena Pirandello in comedy/Pirandello’s room

TOLMEZZO – Pirandello in comedy/Pirandello’s room è uno spettacolo di teatro contemporaneo suddiviso in due parti e realizzato attraverso gli stimoli provocati dalle potenti immagini del genio di Luigi Pirandello. La spettacolo, presentato fuori abbonamento sabato 28 aprile alle 20.45 al Teatro Luigi Candoni di Tomezzo, è firmato dal Laboratorio d'Arte drammatica ‘Luigi Candoni’ di Tolmezzo e dal Teatro Studio di Lanciano, e si avvale della collaborazione del Circuito ERT e dell’Associazione Culturale Luigi Candoni con il Patrocinio del Comune di Tolmezzo. Regista e drammaturgo di Pirandello in Comedy è Giuliano Bonanni, mentre Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini hanno scritto e diretto Pirandello’s room.

LO SCORSO ANNO CADEVA IL 150° ANNIVERSARIO della nascita di Luigi Pirandello. Lo scrittore siciliano ha segnato la drammaturgia mondiale portando un'innovazione che è ancora molto attuale. I suo testi teatrali non sono solo opere letterarie, ma sono soprattutto suggestioni artistiche, sociali e filosofiche. E' in quest'ottica che nasce lo spettacolo Pirandello in comedy/Pirandello's room, l'unione di due lavori teatrali ispirati ai personaggi, alle scene, alle vicende e situazioni dei testi drammaturgici dello scrittore agrigentino.

IL LABORATORIO D'ARTE DRAMMATICA ‘Luigi Candoni’ di Tolmezzo e il Teatro Studio di Lanciano si riuniscono nuovamente per continuare un percorso di ricerca artistica volto a portare sul palcoscenico persone ‘stregate’ dal teatro, appassionati che sviluppano l'arte dell' interpretazione arricchendo culturalmente i propri luoghi di appartenenza. La scuola teatrale carnica e quella chietina promuovono una collaborazione artistica fondata sulla convinzione che il Teatro sia sostanza espressiva composta dagli elementi dello scambio e del confronto tra le diversità e i punti di incontro delle culture territoriali.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, chiamando l’Ufficio Cultura del Comune di Tolmezzo (0433 487961). Biglietti interi euro 10, ridotti (anche abbonati stagioni ERT) euro 5.