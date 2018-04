Fuga di gas in un appartamento: una persona intossicata e due palazzine evacuate

CODROIPO - Mattinata di paura a Codroipo a causa di una fuga di gas. Una persona è rimasta intossicata e due palazzine sono state evacuate. Chiuse, per questioni di sicurezza, anche alcune strade nell’area.

GLI ACCERTAMENTI - Tutto è avvenuto nelle prime ore di venerdì 27 aprile, in via Cesare Battisti, al civico 39. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che sentiamo un fortissimo odore di gas. Erano circa le 6 del mattino. In un primo momento sono intervenuti i tecnici dell’Amga che hanno rilevato la presenza di metano. Chiusi immediatamente i contattori, sono stati allerti i vigili del fuoco. Poco dopo sul posto sono giunti i volontari che, con l’ausilio delle loro strumentazioni, hanno confermato la presenza del gas. A quel punto sono state evacuate due palazzine, in totale undici appartamenti (nei condomini hanno sede anche alcuni negozi e un ambulatorio medico), e bloccate tutte le utenze telefoniche ed elettriche.

I SOCCORSI - I pompieri hanno continuato a lavorare per capire da dove provenisse il gas e sono arrivati a un appartamento al secondo piano che risultava chiuso. Nessuno rispondeva al citofono ma i soccorritori hanno immaginato che dentro si trovasse qualcuno. Hanno quindi richiesto l’intervento dell’autoscala dal comando dei vigili del fuoco di Udine. Raggiunto il terrazzino sono entrati e hanno trovato il padrone di casa, un 69enne. L’appartamento era completamente saturo di gas. L’uomo è stato soccorso e trasportato dall’ambulanza all’ospedale di San Daniele, dove è stato trattenuto in osservazione.

PROSEGUONO GLI ACCERTAMENTI - I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l’area. Assieme a loro anche i sanitari e la polizia municipale di Codroipo. Secondo i primi accertamenti, il gas sarebbe uscito da uno dei ‘fuochi’ del piano cottura.