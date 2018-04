A Cividale nascono i parchi della fantasia

CIVIDALE - Investire in manutenzione del verde dei parchi comunali, acquistare giochi e restituire i giardini pubblici a bambini e famiglie: questo è il piano di interventi dell’Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli in vista del prossimo periodo estivo. In questi ultimi mesi «abbiamo portato avanti il programma di lavori ed acquisti già avviato ormai da tempo – spiega l’assessore Giuseppe Ruolo – non trattandosi, infatti, di iniziative a spot ma di una serie di azioni inserite in un ben definito crono programma». Attenzione prioritaria, dunque, per i bambini, in vista della bella stagione «nelle aree verdi di Purgessimo, Carraria e Grupignano dove verranno installati nuovi giochi non appena approvata la variazione di bilancio di inizio maggio».

A FAVORE DEL PARCO DELLA LESA di Carraria «sono stati inseriti in bilancio 50.000 euro per completare l’area giochi che verrà arricchita di nuove piante grazie al prezioso sostegno del Rotary Club che, tramite il presidente Andrea Volpi, ha acquistato e sta piantumando alberi per una spesa di circa 3 mila euro». «Stiamo inoltre pensando da tempo di potenziare ed arricchire la parte sportiva del Parco della Lesa, tant’è che, grazie alla collaborazione dei colleghi Daniela Bernardi, Giovanni Cozzi e Stefano Coceano, abbiamo già avviato la ricerca di appositi finanziamenti».

AL PARCO ITALIA, invece, «l’incolumità delle persone è prioritaria e quindi sono stati avviati dei lavori di potatura per mettere in assoluta sicurezza alcune piante; a breve dovrebbero iniziare anche le cure al Pino secolare, grazie ad un contributo regionale, e stiamo lavorando – prosegue l’assessore –sulla sostituzione di alcune piante al fine di fornire maggiore luminosità e colore al parco stesso.

LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE CITTADINE non può non prevedere «una serie di attività ludico-sportive e di intrattenimento appositamente studiate per i giovani e le famiglie – prosegue Ruolo – che potranno frequentare i parchi in piena sicurezza anche grazie alla presenza di alcune associazioni del territorio. Da quest’anno, infatti, al Parco Italia e al Parco Lesa prenderà vita un progetto che vedrà protagoniste le associazioni Torototelis e Comunicatecivi che con i loro animatori, da maggio a settembre alternativamente ogni venerdì, daranno vita ai «Parchi della Fantasia».

L’INIZIATIVA è stata ideata e sperimentata in passato da Sara Temporini, Bepi Monai e dai ragazzi del Centro Giovani. «Come Assessore alle Politiche Giovanili la ritengo molto valida: c’è un grande impegno con le associazioni coinvolte e con il supporto di tanti collaboratori fra i quali ringraziamo Davide Raciti, violinista del gruppo Cinque Uomini sulla Cassa del Morto che sta facendo il tirocinio al Centro Giovani, Barbara Saia, esperta educatrice di asilo nido e Cosmoteatro, nonché tutte le persone che hanno già dato la loro disponibilità a collaborare. Sono convinto che questi Parchi della Fantasia, restituiti ai bambini e alle famiglie, sono gli unici deterrenti per contrastare atti di vandalismi; a tal riguardo apprezzo molto anche la presenza dell’Associazione Musicale Sergio Gaggia all’interno della serra del Parco Itali. Valorizzare il gioco all’aria aperta unendo all’attività prettamente ricreativa una componente votata alla cura e al potenziamento della creatività dei bambini – conclude Ruolo - sicuramente riporterà vita nei parchi della nostra città; se vedremo che l’esperimento di quest’anno, che si limita a due soli parchi , risulterà essere vincente , allora potremo pensare per il futuro ad estendere l’iniziativa anche ad altre aree presenti sul territorio comunale».