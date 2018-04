Gli eventi in programma sabato 28 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 28 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Taichi Day 2018

Sabato 28 aprile dalle 9.30 alle 18, al Parco del Cormor di Udine è in programma la Giornata mondiale del Tai Chi Chuan. In tutto il mondo le scuole e i praticanti di Tai Chi si ritrovano per diffondere la conoscenza di quest'arte e condividere esperienza e approfondimenti. Sarà possibile provare il Tai Chi così come proposto dalle varie scuole in qualsiasi momento. La giornata è aperta a tutti e gratuita.

Boschinfesta

Si comincia il 28 aprile con la serata ‘I boschi e i suoni’ che si svolgerà nel Bosco Brussa di Palazzolo dello Stella, teatro di un evento musicale unico e speciale che dal tramonto accompagnerà gli spettatori a piccoli gruppi verso la luna piena. Tutti i dettagli, qui.

Pirandello in comedy/Pirandello’s room

La spettacolo, presentato fuori abbonamento sabato 28 aprile alle 20.45 al Teatro Luigi Candoni di Tomezzo, è firmato dal Laboratorio d'Arte drammatica ‘Luigi Candoni’ di Tolmezzo e dal Teatro Studio di Lanciano. I dettagli, qui.

‘Ginnastica sport in salute’

Ginnastica artistica sì, ma con le dovute accortezze. E' questo il messaggio, e il monito, che si propone di diffondere il primo Torneo Internazionale Ginnastica Sport in Salute, iniziativa all'anno zero che su ideazione e promozione della società sportiva cividalese Ginn for Ju lancerà (per la prima volta in Italia) un innovativo programma di movimento, animando i centralissimi spazi di piazza Foro Giulio Cesare, nel cuore di Cividale, dal pomeriggio di venerdì 27 alla sera di domenica 29 aprile. Info, qui.

Styria Food Festival

Tutto è pronto a Udine per l'arrivo delle prelibatezze e specialità gastronomiche della Stiria, che dal 27 aprile al 1 maggio saranno ospitate in piazza I maggio in occasione della seconda edizione dello ‘Stiria Food Festival’. Maggiori info, qui.

82^ Festa degli Asparagi di Tavagnacco

Ha preso il via l'82^ Festa degli Asparagi di Tavagnacco. Sabato 28 aprile si comincerà alle 12.30 con nuove degustazioni. Alle 18 è invece in programma un ‘Laboratorio del gusto’ all’insegna di ‘Asparagi e Ribolla Gialla’, con con Stefano Trinco. Alle 21 si apriranno le danze con Ilaria Ferrarese e i Senso Unico. Dettagli, qui.

42^ edizione per la sagra delle Rane di Rivis

Ritorna la storica sagra delle Rane di Rivis (28-29-30 aprile, 1-5-6-12-13-19-20 maggio). Per saperne di più, qui.

Visite a Torviscosa

Sabato 28 è in programma una visita guidata, con partenza dal CID alle 16: una guida turistica illustrerà ai visitatori le caratteristiche di questa località, che è allo sesso tempo una città-fabbrica organizzata per categorie professionali, ma anche una città di regime con un’architettura monumentalista e una piazza ispirata alla metafisica di De Chirico. Nella passeggiata, che durerà circa un’ora e mezza, la guida racconterà naturalmente anche le origini di Torviscosa, la cui storia è un emblema della storia dell’Italia del Novecento.