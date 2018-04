Gli eventi in programma domenica 29 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

82^ Festa degli Asparagi di Tavagnacco

Il 29 aprile chioschi aperti dalle 11.30 con un altro ‘Laboratorio del gusto’: con Olea si parlerà di ‘Asparagi e Olii friulani’. Alle 12 cominceranno le degustazioni. Alle 16 la giornata proseguirà con animazioni e laboratori per bambini curati dall’Oratorio Arcobaleno. Alle 17.30 spazio alla musica con ‘Croz ta palut’. Alle 20, invece sarà la volta dell’orchestra Novanta. Dettagli, qui.

Anteprima del Festival Risonanze

È il primo degli eventi di ‘Aspettando Risonanze’, il Festival dedicato al legno di risonanza. Si tratta di un concerto di Ivano Zanenghi, che con il suo liuto si esibirà domenica 29 aprile alle 18 nel salone storico della Casa del Popolo, a Prato Carnico. Tutte le info, qui.

‘Ginnastica sport in salute’

Ginnastica artistica sì, ma con le dovute accortezze. E' questo il messaggio, e il monito, che si propone di diffondere il primo Torneo Internazionale Ginnastica Sport in Salute, iniziativa all'anno zero che su ideazione e promozione della società sportiva cividalese Ginn for Ju lancerà (per la prima volta in Italia) un innovativo programma di movimento, animando i centralissimi spazi di piazza Foro Giulio Cesare, nel cuore di Cividale, dal pomeriggio di venerdì 27 alla sera di domenica 29 aprile. Info, qui.

Styria Food Festival

Tutto è pronto a Udine per l'arrivo delle prelibatezze e specialità gastronomiche della Stiria, che dal 27 aprile al 1 maggio saranno ospitate in piazza I maggio in occasione della seconda edizione dello ‘Stiria Food Festival’. Maggiori info, qui.

42^ edizione per la sagra delle Rane di Rivis

Ritorna la storica sagra delle Rane di Rivis (28-29-30 aprile, 1-5-6-12-13-19-20 maggio). Maggiori info, qui.

Visite a Torviscosa

Molto più particolare e innovativo è invece l’appuntamento di domenica: si tratta di «un’invasione digitale», un’iniziativa partita da un gruppo di giovani che in pochi anni ha conquistato tutta l’Italia. Consiste nel condividere sui social network l’esperienza di visita di un museo, di un sito, di un centro storico, per far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale del nostro paese. Come dichiarano nel loro Manifesto, gli «invasori digitali» credono che la comunicazione partecipata, resa possibile dalle nuove tecnologie, possa e, anzi, debba essere applicata anche alle risorse culturali per coinvolgere nuovi soggetti e favorire la divulgazione e la valorizzazione delle nostre bellezze artistiche e cultuali. La proposta è stata quindi raccolta anche da un piccolo gruppo di giovani di Torviscosa: l’appuntamento è per domenica 29, alle 15 davanti al CID, armati di smartphone.

Enoarmonie

Chiude con il botto la rassegna musicale ‘Enoarmonie’, promossa dall'Associazione Sergio Gaggia di Cividale del Friuli e sostenuta dalla Regione Fvg, dalle Fondazioni Friuli e Antonveneta e dalla Banca Popolare di Cividale. A Mereto di Tomba, a Villa Roselli della Rovere, sarà proposto l'ultimo concerto del cartellone, domenica 29 aprile, dalle 18. I dettagli, qui.

Boschinfesta

Domenica 29 aprile sono in programma al mattino ‘I boschi e il gusto’ e alla sera ‘I boschi e la scienza’: quest’anno, infatti, ogni luogo del territorio avrà una sua identità precisa, musicale, dei sapori, della scienza o dello sport. I dettagli, qui.

The NuVoices Project

The NuVoices Project, l’ensemble vocale nato questi giorni come evoluzione della precedente formazione FVG Gospel Choir avrà la sua prima uscita ufficiale domenica 29 aprile alle 20.30 all’Auditorium Centro Culturale delle Grazie a Udine.