Rinnovato l’Organo di Indirizzo della Fondazione Friuli

UDINE – Con l’approvazione del bilancio 2017, è giunto a naturale scadenza l’Organo di Indirizzo, responsabile della definizione delle linee strategiche della Fondazione Friuli, che persegue finalità di sviluppo economico e di utilità sociale per il territorio friulano. A tutti gli Enti designanti è stata richiesta per tempo la formulazione delle terne, all’interno delle quali la Fondazione ha potuto scegliere i nuovi rappresentanti delle Comunità per i prossimi sei anni. In apertura di riunione il Presidente e il Consiglio di Amministrazione hanno rivolto un pensiero riconoscente ai componenti uscenti per l’enorme lavoro svolto in questi anni e per la generosa disponibilità sempre dimostrata. «Gli elementi caratterizzanti questo rinnovo – comunica il presidente Giuseppe Morandini – sono la riduzione del numero dei componenti, una significativa attenzione nell’offrire a giovani qualificati un’opportunità di esperienza amministrativa in Fondazione, l’ampliamento delle competenze rappresentate, aggiungendo alle tradizionali (scuola, sanità, volontariato, cultura) anche quelle del turismo, del mondo economico-produttivo, e dei rapporti internazionali». Presentata quindi la nuova squadra che da ora, completa la composizione degli organi istituzionali.



CANDIDATO NOMINATO (18) - ENTE DESIGNANTE

DIANA CANDUSSO - Comune di Udine NINO APRILIS - Comune di Pordenone GRAZIANO TILATTI - CCIAA Udine GIUSEPPE GREGORIS - CCIAA Pordenone ANTONIO ZANARDI LANDI - Comune di Aquileia DOMENICO DAVANZO - Comune di Cividale VITTORIO BORGHETTO - Comune di Sesto al Reghena MARIA CRISTINA NICOLI - Università degli Studi di Udine LUCA GRION - Arcidiocesi di Udine GIANCARLO BASAGLIA - Diocesi Concordia Pordenone ALESSANDRO PROCLEMER - Azienda Sanitaria Integrata di Udine PATRIZIA PAVATTI - Società Filologica Friulana FRANCESCA VENUTO - Deputazione di Storia Patria per il Friuli - Udine MICHELA COLIN - Centro Iniziative Culturali Pordenone FRANCESCO MARCOLINI - Ordine degli Avvocati di Udine LIA CODEN - Ordine degli Avvocati di Pordenone FRANCESCO MACAGNO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine FRANCESCO ANTONINI CANTERIN - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pordenone LIVIANA COVRE - COOPTATO CHIARA VALDUGA - COOPTATO

L’Organo di Indirizzo ha anche approvato il bilancio che evidenzia un risultato positivo in crescita rispetto all’esercizio precedente. L’avanzo, pari a circa 9,5 milioni di euro, al netto della perdita relativa al Fondo Atlante, ha consentito di mantenere un livello delle erogazioni di oltre 6 milioni di euro, a sostegno di 485 progetti in gran parte destinati ai principali settori di azione della Fondazione: Istruzione e Formazione, Arte e cultura, Assistenza e sanità.