Tarcento: si schianta con l'auto contro un muro e finisce all’ospedale

TARCENTO - Si è schiantato con l'auto contro un muro ed è finito all’ospedale. L’incidente è avvenuto il 27 aprile a Tarcento, lungo via Mazzini, all’altezza del civico 50. La persona al volante dell’automobile ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un muro.

I FATTI - Nell’impatto sono esplosi gli air bag del veicolo, ma il guidatore non è rimasto incastrato. E’ stato quindi richiesto l’intervento dei soccorsi attraverso il numero unico di emergenza, 112. Dalla centrale Sores di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza in codice giallo. Dopo una prima valutazione sul posto, la persona ferita è stata trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.