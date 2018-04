Gsa Udine: domenica al Carnera inizia la lunga contesa con Tortona

UDINE - Agguantato il 4° posto in classifica grazie alle vittorie di Trieste in trasferta e con Imola in casa, la Gsa Udine si appresa ad affrontare, nel primo turno dei play-off, la Derthona Basket Tortona, giunta 5a nel girone ovest di serie A2.

I piemontesi, che provengono dall'omonima cittadina di 27 mila abitanti in provincia di Alessandria, sono squadra non dal grande blasone, ma da prendere assolutamente con le pinze. Tra la sorpresa generale, hanno già messo in bacheca questa stagione il trofeo della Coppa Italia di Lega, rifilando nel primo turno una severa lezione (91 a 66) all'Alma Trieste. Hanno già partecipato lo scorso anno ai play-off, hanno perciò quell'esperienza in più che si può solamente acquistare sul campo e che vede la Gsa Udine alla sua prima volta, anche se con diversi giocatori che, con altre maglie, hanno già attraversato questa fase (e vinta, come Bushati con Brescia). Dal punto di vista dei singoli, il Derthona distribuisce la maggior parte dei suoi punti segnati (80.3 di media) su cinque giocatori: i due stranieri, la guardia Johnson (18.5) e l'ala grande Sorokas (15), il veterano pivot Garri (13.1), il playmaker triestino Spanghero (11.2) ed il figlio d'arte Alibegovic (11). A coach Pansa, allenatore dei piemontesi, mancherà un elemento importante come la guardia Stefanelli, infortunatasi nell'ultima di campionato persa dal Derthona a Siena.

Si preannuncia, perciò, una bella sfida nella quale i friulani appaiono avvantaggiati avendo il fattore campo a proprio favore ed una panchina più lunga dalla quale pescare forze fresche. Il calendario delle partite tra friulani e piemontesi è il seguente: gara 1 lunedì 30 aprile alle ore 20.30 al Carnera, gara 2 mercoledì 2 maggio alle ore 20.30 al Carnera, gara 3 sabato 5 maggio alle ore 20.30 al PalaOltrePo' di Voghera, l'eventuale gara 4 lunedì 7 maggio alle ore 20.30 al PalaOltrePò di Voghera e l'eventuale gara 5 giovedì 10 maggio alle ore 20.30 al Carnera. I biglietti ed i mini-abbonamenti per le prime due gare sono già messi in vendita dalla società bianconera.