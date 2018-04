Michael doveva rientrare in Fvg dalla Germania, ma di lui non si sa più nulla

PALUZZA - «Buongiorno, questo è mio figlio Michael, 28 anni il 14 maggio, alto, longilineo, due occhi limpidi e puliti, un bravo ragazzo. Doveva rientrare dalla Germania il 25-26. Da informazioni ricevute è sceso a Budapest, per un cambio del Flixbus. Non è da lui non dare notizie. Chiunque lo abbia visto o sappia qualcosa, io ci sono. La mamma. (Condividete il più possibile!!!)». E’ questo l’appello lanciato su Facebook dalla madre di Michael Craighero, Lucia Plozner.

UN BRAVO RAGAZZO - Il giovane, originario di Timau, e da tempo residente in Germiania, a Stoccarda, sarebbe dovuto rientrare, ma dalla mattina del 25 aprile di lui non si hanno più notizie. Secondo quanto raccontato dalla madre sarebbe dovuto arrivare a Udine attorno alle 16. Ma il ragazzo non è mai giunto a destinazione. Il suo ultimo accesso su Whatsapp segna le 6.40 del 25.

SCOMPARSO - Dopo averlo atteso per un po’, la signora Lucia ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Le ricerche sono state avviate anche in Germania e in Ungheria dove, secondo quanto avrebbe riferito un amico del ragazzo sarebbe arrivato per un cambio di bus. «Un bravo ragazzo», come la mamma precisa su Facebook. Un giovane che si è sempre dato da fare e che dopo il diploma da elettricista al Linussio di Tolmezzo, ha sempre lavorato in diversi ambiti, fino a sei anni fa, quando è partito per la Germania: prima ha trovato un posto in una gelateria di Dusseldorf, poi il trasferimento a Stoccarda, su invito di un collega con cui divideva l’appartamento e le spese. Lì è stato assunto in una fabbrica della Volvo. Michael è partito proprio da Stoccarda, ma da allora, niente. Un comportamento strano che per la madre non ha spiegazioni.