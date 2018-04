Grave incidente mentre guida il trattore: lo trovano i passanti ferito e in stato confusionale

CODROIPO - Lo hanno trovato alcuni passanti, era in stato confusionale, vicino al cancello di casa, ferito. E’ successo a Codroipo nel pomeriggio del 27 aprile, lungo via Latisana, all’altezza del civico 40.

L'INCIDENTE - L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente mentre stava guidando il suo trattore. Quando è stato trovato, poco prima delle 17.20, i passanti hanno subito chiamato il numero unico di emergenza, 112. Sul posto la Sores ha inviato un’ambulanza, in codice giallo. Il ferito è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria delle Misericordia di Udine per gli accertamenti e cure necessarie: ha riportato un trauma cranio facciale commotivo.