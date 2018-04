Udine: 28enne aggredito in borgo stazione finisce all'ospedale

UDINE - Borgo stazione nuovamente al centro della cronaca. Nella serata di venerdì 27 aprile, un 28enne di nazionalità ghanese è stato aggredito da un gruppo di stranieri.

L'AGGRESSIONE - L’uomo è stato soccorso dagli agenti della volante che, impegnati in controlli nella zona, lo hanno trovato riverso a terra, fra via Roma e viale Europa Unita, dal lato della banca, e lo hanno soccorso. Chiamati i sanitari il 28enne è stato portato al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Con lui c’era anche la fidanzata che ha spiegato alla polizia cos’era successo: il ghanese sarebbe stato aggredito da almeno tre persone di origine nordafricana, secondo la testimonianza. Il gruppetto si sarebbe avvicinato e per futili motivi uno di loro avrebbe spinto il 28enne che, cadendo, ha sbattuto la testa. A quel punto, come anticipato dal Messaggero Veneto, gli aggressori sono fuggiti. Ora sono in corso le indagini da parte della polizia che sta analizzando anche i filmati delle telecamere della banca.