Benevento-Udinese, Tudor: «Speriamo sia la svolta»

UDINE - «Speriamo sia la svolta». È con queste parole che il neoallenatore dell'Udinese, Igor Tudor, ha presentato la delicata trasferta di domani a Benevento. «Non bisogna fare calcoli, perché questo crea solo ansia - ha aggiunto Tudor -. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione, sulle cose concrete da fare in fase offensiva e difensiva; il risultato deve venire come conseguenza». Di fronte ci sarà il Benevento che, pur matematicamente retrocesso, arriva dalla vittoria in casa del Milan e può giocare sereno. «È chiaro a tutti che la classifica non ha niente in comune con il gioco che esprimono. Esprimono un bel calcio, giocano in casa, sono sereni, ma ho detto ai miei giocatori che bisogna veramente guardare a se stessi e, anche se non è facile, bisogna non pensare al risultato».