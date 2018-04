UDINE - Seconda edizione per Open Design Week, l’iniziativa che Udine e Gorizia Fiere organizza per dare continuità e maggior visibilità sul territorio e fra un pubblico sempre più ampio alla manifestazione fieristica Casa Moderna e alle aziende del settore casa – arredo – design. Quest’anno Open Design Week si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 maggio coinvolgendo oltre 20 selezionate aziende della regione che nel proprio negozio o showroom proporranno alle migliaia di visitatori profilati di Casa Moderna e non solo, le ultime novità per la casa e l’abitare e le tendenze emerse al Salone del Mobile di Milano per vivere momenti stimolanti tra incontri con esperti, consulenze, degustazioni e animazioni.

L’EVENTO D’APERTURA e di presentazione delle quattro giornate è fissato per le 17.30 di giovedì 3 maggio, al Caffè Contarena di Udine, con il Presidente di Udine e Gorizia Fiere Luciano Snidar, il Presidente del Gruppo Home Forniture di Confcommercio Udine Andrea Cumini e con la partecipazione di aziende leader main partner rappresentate da Alessandro Calligaris, Alessandro Fantoni, Roberto Moroso, Edi Orioli, Andrea Pittarelli, Edi Snaidero.

MOLTI EVENTI, TUTTI E INGRESSO LIBERO, renderanno occasioni uniche le giornate dell’Open Design Week grazie a iniziative promosse e autogestite dalle aziende stesse per offrire alla clientela ulteriori spunti e piacevoli occasioni di incontro e di approfondimento. Non solo: sono previste anche particolari promozioni su prodotti e servizi. La collaborazione con Confcommercio si concretizza anche nell’unire due iniziative importanti: infatti Open Design Week si svolgerà in contemporanea con Shopping Days.