Appuntamento con la 14^ edizione di Ville Aperte

UDINE - Le Ville del Fvg spalancano di nuovo le loro porte al pubblico. In programma visite guidate gratuite, degustazioni, attività ricreative e un concorso fotografico. L’appuntamento è fissato per il primo maggio.

L’EVENTO - In occasione della 14^ edizione di Ville Aperte 13 ville storiche di Buttrio, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone saranno accessibili al pubblico, per una manifestazione all’insegna della storia e della cultura del nostro meraviglioso territorio.

In ogni villa saranno organizzate visite guidate ogni ora dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Inoltre saranno presenti svariate iniziative, come concerti, attività didattiche per bambini, mercatini, gite in carrozza trainata da cavalli, mostre e degustazioni di vino e prodotti della gastronomia locale. Numerosi agriturismi, trattorie e osterie offriranno dei menù a tema turistici, per far sì che il giorno di «Ville aperte", nel loro fantastico "pellegrinaggio" di villa in villa, i visitatori possano concedersi una sosta ristoratrice.

CONTEST FOTOGRAFICO - In programma anche quest’anno il contest fotografico attraverso il quale sarà possibile raccontare le bellezze del nostro patrimonio storico-culturale e condividile sui social con l’aggiunta dell’hashtag ufficiale #villeapertefvg, le più belle verranno pubblicate sulla pagina ufficiale.

Per informazioni: www.villeaperte.it | itineraria@itinerariafvg.it | | Facebook | Instagram |