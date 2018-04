Corno di Rosazzo: scontro fra un'auto e un motorino, 15enne finisce in ospedale

CORNO DI ROSAZZO - Molta la paura, nel pomeriggio di sabato 28 aprile, per un incidente stradale che ha coinvolto un 15enne, alla guida di un motorino, e un’automobile.

L’INCIDENTE - L’impatto fra il mezzo a due ruote e l’auto ha sbalzato a terra il minore. Erano circa le 17.45, in via Quattro Venti. Il ragazzino è sempre rimasto cosciente ed è stato immediatamente soccorso dall’automobilista che ha chiamato il numero unico di emergenza, 112. Dalla centrale Sores di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza e in via precauzionale anche l’elisoccorso partito dalla base di Campoformido, il velivolo è poi rientrato vuoto. Il paziente, infatti è stato portato al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza, con una ferita a una gamba. Sul posto, assieme ai sanitari, sono arrivati anche ai carabinieri di Palmanova e i vigili del fuoco.