Primo maggio: le spiagge di Lignano aprono ai turisti con molte novità

LIGNANO SABBIADORO - Anteprima di stagione per la spiaggia di Lignano. In attesa dell’inaugurazione ufficiale, in programma per domenica 6 maggio, gli operatori della spiaggia propongono un’anticipazione e da martedì 1 maggio da Sabbiadoro a Pineta e Riviera l’arenile sarà pronto ad accogliere i turisti con una serie di novità.

ALLESTIMENTI - Sono giorni di fermento fra lavori di spianamento e di allestimento della spiaggia e interventi di pulizia e sistemazione degli stabilimenti. Rimane però la preoccupazione legata alla presenza dell'imponente cantiere sul Lungomare, come conferma Donatella Pasquin, la presidente del Consorzio Spiaggiaviva Cuore di Lignano, che riunisce i tredici concessionari degli uffici spiaggia di Lignano, «è un'opera di riqualificazione attesa da tempo, fortemente voluta e condivisa da tutti noi, per l'importanza che riveste per l'intera Città di Lignano, ma che sta creando non poche problematiche a noi operatori per le difficoltà di accesso alla spiaggia, anche se da sabato sono stati aperti alcuni varchi di accesso. Siamo comunque fiduciosi per i dati positivi raccolti durante questi primi weekend di primavera – aggiunge la presidente del Consorzio Spiaggiaviva – nonostante i disagi dovuti ai cantieri molti sono i turisti e visitatori che continuano a scegliere Lignano per qualche ora di sole o semplicemente una passeggiata. Delle presenza dai numeri importanti che ci confortato e ci danno lo slancio per questi ultimi giorni di ritocchi per poterci presentare all'appuntamento del 1 maggio con una spiaggia in ottime condizioni, in grado di soddisfare ogni desiderio di vacanza e relax».

PALESTRA ALL'ARIA APERTA - Diverse le novità che andranno a caratterizzare l’estate 2018, a cominciare dalla spiaggia di Sabbiadoro dove la società Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ha pensato a una vera e propria palestra all’aria aperta, al Beach Village, per un allentamento direttamente in spiaggia fra lo spinning, la parete di roccia e le attività fitness dell'animazione. Ai gazebo dell’ufficio 10 e dagli ombrelloni dell’ufficio 11 sarà in funzione Click & Drink per ordinare snack, bevande e gelati consegnati direttamente sotto l'ombrellone. E per i più piccoli fra l’ufficio Aurora e l’ufficio 6 sorgerà l’isola dei pirati, un nuovo parco giochi inclusivo, con tanto di galeone e altri giochi adatti a bambini con ogni tipo di abilità.

AREA VIP - A Pineta la società Lignano Pineta spa sta ultimando l’allestimento al Bagno 3 - Bandiera Inglese di un’area Vip, con nuovi lettini con materassino e parasole, nuovi ombrelloni più grandi, servizio carica cellulari alimentato da un pannello solare e bagnino dedicato e un vero e proprio centro benessere, il Kinesis - Beach Beauty & spa by Comfort Zone, dotato di vasca idromassaggio per eseguire all'aperto anche alcuni dei trattamenti proposti, per uno stato di profondo benessere in riva al mare. E in tema di benessere e bellezza anche a Pineta c’è la palestra in spiaggia al FunVillage.

MAXI OMBRELLONI - Anche la Sil Società Imprese Lignano che ha in gestione l’arenile di Riviera propone per la stagione 2018 una serie di novità a cominciare dai nuovi maxi ombrelloni in paglia del Bagno 1 con tavolinetto, appendiabiti e un comodo divanetto a due posti. Novità anche per il palato con il chiosco 'Tropical Point' e le degustazioni di cocco. Spazio poi allo sport e all’attività fisica con i programmi d’animazione, ginnastica, yoga, fitness, lezioni di Macumba, di scuola nuoto e scuola di vela.