Ruba due birre al market e poi minaccia la commessa: denunciato un uomo

UDINE - Ruba due birre al market e poi minaccia la commessa che cerca di fermarlo: denunciato un uomo. I fatti si sono verificati nella mattinata del 28 aprile, a Udine.

I FATTI - Erano circa le 13.30 quando al supermercato Prix Quality di via Leopardi, si è presentato un uomo. all’apparenza un cliente come gli altri. Entrato nell’esercizio commerciale l’uomo ha fatto un breve giro fra gli scaffali e poi ha preso due lattine di birra. Quindi si è detto verso l’uscita, ‘dimenticandosi’, però, di passare per la cassa e pagare la merce.

LA MINACCIA - La commessa, vista la scena, lo ha richiamato chiedendogli di pagare, ma nulla. La donna, come anticipato dal messagegro Veneto, lo ha quindi seguito fino al parcheggio e lì l’uomo, un italiano residente in città, le ha rivolto pesanti minacce per poi sparire. La fuga del ladro non è però durata molto, l’uomo è infatti stato intercettato e identificato non molto tempo dopo dagli uomini della squadra volante della Questura di Udine che, vista la minaccia, lo hanno denunciato per rapina impropria.