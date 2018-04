Comincia con un pareggio l'avventura di Tudor sulla panchina bianconera

UDINE - Benevento e Udinese pareggiano 3-3 al termine di una gara emozionante, con entrambe le squadre in vantaggio e rimonta, e gol decisivo che impatta la sfida allo scadere. L’esordio di mister Tudor sulla panchina bianconera porta in dote il primo punto dopo più di due mesi di astinenza, assolutamente prezioso in chiave salvezza.

I gol: al 12' pt Balic pennella in area su punizione e Widmer insacca di testa. Al 22' pt Venuti serve da sinistra col contagiri Viola che in tuffo infila Bizzarri. Al 30' st l'arbitro assegna un rigore per un mani in area di Pezzella, dal dischetto trasforma Coda per il 2-1 del Benevento. Al 31' st cross di De Paul e tocco morbido di Lasagna che supera Brignoli. Al 32' st Lasagna viene servito da un assist kamikaze di Venuti e insacca da due passi. Infine, al 44' st corner di Viola, Sagna trova la deviazione vincente di testa in tuffo per il 3-3 finale.