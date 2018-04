Scontro tra un'auto e una moto: ferito un 15enne

CORNO DI ROSAZZO - Incidente stradale tra un’auto e una moto in località Quattroventi, in territorio di Corno di Rosazzo, nei pressi dell’enoteca Vic. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18 di domenica 29 aprile.

A restare ferito, fortunatamente in maniera lieve, è stato un ragazzo di 15 anni, trasportato per accertamenti all’ospedale di Udine a bordo di un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palmanova per i rilievi, i Vigili del Fuoco di Udine, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118.