Elezioni Fvg: alle 23 al voto il 49,63% degli aventi diritto

UDINE - E' stata comunicata l'affluenza per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale relativa alle ore 23. In Friuli Venezia Giulia hanno votato 1.107.415 persone su 1.107.415 iscritti, per un totale del 49,63%. Nello specifico, nella circoscrizione di Trieste 93.154 votanti su 212.168 iscritti (43,91%), nella circoscrizione di Gorizia 60.338 votanti su 118.817 iscritti (50,78%), nella circoscrizione Udine 215.223 votanti su 410.607 iscritti (52,56%), nella circoscrizione di Tolmezzo 39.119 votanti su 82.220 iscritti (47,58%), nella circoscrizione di Pordenone 141.237 votanti su 283.603 iscritti (49,80%). Nel 2013, quando si votò in due giornate, l'affluenza definitiva fu del 50,48%.

L'AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE - Per quanto riguarda il Comune di Udine, al voto 45.940 votanti su 80.341 iscritti per una percentuale del 57,18. A Sacile 9.650 votanti su 17.005 (56,75%). Ecco i dati finali dell'afflienza Comune per Comune: Brugnera - 4.586 votanti su 7.856 iscritti: 58,38 per cento Faedis - 1.691 votanti su 3.089 iscritti: 54,74 per cento Fiume Veneto - 6.190 votanti su 10.490 iscritti: 59,01 per cento Fiumicello Villa Vicentina - 3.376 votanti su 5.478 iscritti: 61,63 per cento Fogliano Redipuglia - 1.684 votanti su 2.647 iscritti: 63,62 per cento Forgaria nel Friuli - 1.078 votanti su 2.335 iscritti: 46,17 per cento Gemona del Friuli - 6.282 votanti su 11.823 iscritti: 53,13 per cento Martignacco - 5 sezioni su 6, 3.051votanti su 6.152 iscritti: 60,69 per cento Polcenigo - 1.821 votanti su 3.708 iscritti: 49,11 per cento San Daniele del Friuli - 4.174 votanti su 7.789 iscritti: 53,59 per cento San Giorgio della Richinvelda - 2.135 votanti su 4.632 iscritti: 46,09 per cento San Giorgio di Nogaro - 4.074 votanti su 6.764 iscritti: 60,23 per cento Sequals - 1.217 votanti su 2.487 iscritti: 48,93 per cento Spilimbergo - 6.276 votanti su 10.898 iscritti: 57,59 per cento Talmassons - 2.260 votanti su 4.041 iscritti: 55,93 per cento Treppo Ligosullo - 492 votanti su 851 iscritti: 57,81 per cento Zoppola - 4.335 votanti su 8.189 iscritti: 52,94 per cento.

GLI ESITI DEI REFERENSUM DI FUSIONE - Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia: 63,78 per cento (3.341 votanti su 5.238) Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina: 53,90 per cento (1.367 votanti su 2.536)