Elezioni amministrative: Fedriga avanti

UDINE – E’ iniziato alle 8 di lunedì 30 aprile lo spoglio dei voti per stabilire chi sarà a succedere a Debora Serracchiani alla presidenza del Friuli Venezia Giulia.

L'ANDAMENTO PER LE REGIONALI - Dopo che sono state scrutinate 517 sezioni su 1369 è avanti in maniera piuttosto netta Massimiliano Fedriga, alla guida della coalizione di centrodestra con il 55.74% delle preferenze. A seguire il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello con il 28,47%. Più staccato l’eponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Fraleoni Morgera con il 12,86% e l’autonomista Sergio Cecotti con il 2,93%. Come stabilisce la legge elettorale del Fvg, solo due dei candidati presidente entrano in Consiglio regionale. Stando così le cose resterebbero esclusi Fraleoni Morgera e Cecotti.

+++ IN CONTINUO AGGIORNAMENTO +++