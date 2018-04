Incidente in autostrada, tre i veicoli coinvolti: un ferito grave

BUJA - Ancora un grave incidente in autostrada, tre i veicoli coinvolti. Il sinistro è avvenuto lungo la A23, nel territorio del comune di Buja, attorno alle 23.45 di domenica 29 aprile.

ACCERTAMENTI IN CORSO - Secondo una prima ricostruzione della dinamica, cui sta lavorando la polizia stradale di Amaro, intervenuta sul posto per i rilievi, pare che una Audi A3 alla cui guida c’era un cittadino italiano, abbia tamponato una Audi A4 Avant che, in panne, era trainata con un cavo da una Ford Fiesta. A restare gravemente ferito, e incastrato nell'abitacolo, un ragazzo austriaco.

I FERITI - Il giovane è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, e quindi trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Ferite lievemente anche altre tre persone: il conducente della Fiesta, austriaco, quello della A3 e un passeggero. Tutti sono stati soccorsi dai sanitari di una seconda ambulanza.