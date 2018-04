Gravemente ustionato 'abbandonato' fuori dal pronto soccorso: indagini in corso

UDINE - Lo hanno accompagnato al pronto soccorso e poi se ne sono andati. Il fatto è accaduto all’alba di lunedì 30 aprile, al Santa Maria della Misericordia di Udine. L’uomo, grevemente ustionato, è un cittadino romeno. Le sue condizioni sarebbero molto serie e, a causa delle ustioni, è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustionati di Padova.

INDAGINI IN CORSO - Per capire come l’uomo si sia procurato le bruciature sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, comandata dal tenente Ilaria Genoni. Al vaglio delle autorità tutte le ipotesi.