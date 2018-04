Fotografa la scheda elettorale: ora rischia il carcere

UDINE – Chissà cosa le sarai mai passato per la testa in quel momento. Di certo, una signora che ha votato nel seggio della scuola Carducci, a Udine, non si scorderà tanto facilmente le elezioni del 29 aprile. La donna infatti, avendo fotografato la scheda elettorale con il suo voto, rischia addirittura il carcere.

LA DONNA NON HA TOLTO LA SUONERIA - Il fatto, come evidenzia il Messaggero Veneto, è avvenuto nella cabina elettorale allestita alla Carducci: la protagonista dell’episodio, probabilmente per leggerezza, non si è accorta dei divieti posizionati un po’ ovunque all’interno del seggio e ha pensato bene di utilizzare lo smartphone per immortalare il suo voto. La signora, però, si è dimenticata di silenziare il telefonino e così il click dello scatto ha richiamato l’attenzione del personale presente al seggio. Ecco com’è stata scoperta la cosa, con l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

LA LEGGE PREVEDE IL CARCERE - Come previsto dalla legge, la donna rischia una pena da 3 a 6 mesi di carcere, che con tutta probabilità sarà convertita in un’ammenda pecuniaria da 300 e 1.000 euro.