Bimba elitrasportata all'ospedale dopo una caduta dall'albero

PAVIA DI UDINE - E' caduta da un albero mentre si trovava a una festa di compleanno di un'amica: una bambina è stata elitrasportata all’ospedale di Udine.

STAVANO GIOCANDO - L’incidente si è verificato nella serata del 29 aprile, erano circa le 19. Un gruppetto di bimbi si trovava a casa di un’amichetta per festeggiare il suo compleanno. I piccoli stavano giocando nel giardino condominiale di una palazzina che si trova in via Pre Zaneto, a Percoto, frazione del comune di Pavia di Udine.

I SOCCORSI - La festeggiata e i suoi amici si stavano divertendo, giocavano tutti assieme. Poi la bambina si è arrampicata su un albero - forse ha perso l’equilibrio - ed è caduta, sbattendo la testa. E’ subito stato chiamato il numero unico di emergenza, 112, per richiedere l’intervento dei soccorsi. La piccola, che, come anticipato dal Messaggero Veneto, è rimasta sempre cosciente, è stata quindi portata con l’elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine, per le cure del caso.