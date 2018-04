Che tempo farà il primo maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La regione è stata interessata dal passaggio di un debole fronte nella notte di domenica e fino al mattino di lunedì 30 aprile, seguito poi da correnti sud-occidentali in quota più secche e stabili. Martedì primo aggio, in serata affluiranno correnti meridionali più umide in quota e successivamente l'approfondimento di una depressione sul Mediterraneo favorirà correnti da nord-est nei bassi strati.

Secondo le previsioni dell'Osemr Fvg, nella giornata del primo maggio, sulla regione Fvg, avremo al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, dal pomeriggio e soprattutto in serata cielo da variabile a nuvoloso. Venti a regime di brezza.