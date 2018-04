Lega primo partito in Fvg: doppiato il Pd

UDINE – La Lega sta per diventare il primo partito in Friuli Venezia Giulia. Quando ormai lo scrutinio ha ormai superato la metà dei seggi (1.085 su 1.369) il Carroccio ha ottenuto oltre 110 mila preferenze, pari al 34,86%. Una vittoria netta, con il Partito Democratico che si ferma al 18,49% con 58 mila voti. Si ferma al 12,07% Forza Italia, che prende ‘solo’ 37 mila voti. A seguire il Movimento 5 Stelle, che non va oltre il 7,31%, a dimostrazione del fatto che in Friuli Venezia Giulia non riesce a sfondare.

INDIETRO GLI AUTONOMISTI - La civica Progetto Fvg per una Regione Speciale conquista il 6,11% superando Fratelli d’Italia, ferma al 5,65%, i Cittadini per Bolzonello presidente con appena il 4,05% e Autonomia Responsabile che ottiene il 3,83%. A chiudere Patto per l’Autonomia con il 3,41%, Open Sinistra Fvg con il 2,78% e Slovenska Skupnost con il 1,44%.