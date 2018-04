Si sente male mentre è dal tabaccaio: grave un uomo

SEDEGLIANO - Si è sentito male mentre si trovava dal tabaccaio: un uomo di 70 anni versa in gravissime condizioni all’ospedale di Udine.

IL MALORE - Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 28 aprile, erano da poco passate le 16. Il 70enne come di consueto si era recato nell’edicola-tabaccheria 'Da Raffaella', nella centrale Piazza Roma, a Sedegliano, per acquistare un pacco di sigarette.

LA RICHIESTA DI AIUTO - Fatta la richiesta al tabaccaio l’uomo è stramazzato a terra a causa di un improvviso malore, e ha sbattuto la testa contro lo spigolo del bancone dell’esercizio commerciale. Subito il commerciante è corso al vicino bar per chiedere aiuto, ma in quel momento non c’era nessuno. Sentite le grida una ragazza di passaggio è corsa all’interno dell’edicola. Nel frattempo, come anticipato dal Messaggero Veneto, il tabaccaio ha anche telefonato al numero unico di emergenza, 112, richiedendo l’intervento dei soccorsi.

LA RIANIMAZIONE - Su indicazione degli operatori al 70enne è stato praticato il massaggio cardiaco, passato circa un quarto d’ora è arrivata l’ambulanza. I sanitari hanno continuato la rianimazione con l’ausilio del defibrillatore, ma l’uomo non ha mai ripreso conoscenza. Ora è ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata.