Udine, testa a testa tra Fontanini e Martines

UDINE – Come da previsioni, si prospetta un duello tra Pietro Fontanini (centrodestra) e Vincenzo Martines (centrosinistra) per la scelta del nuovo sindaco di Udine. Trattandosi di un Comune sopra i 15 mila abitanti, poiché difficilmente uno dei due candidati supererà il 50% delle preferenze, tra due settimane i cittadini saranno chiamati nuovamente al voto per il ballottaggio.

Lo spoglio delle schede è iniziato dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio delle schede. Dopo una ventina di sezioni (21 sulle 98 totali) è in vantaggio Fontanini con il 40,20% dei voti, davanti a Martines fermo al 38,18%. Più staccati gli altri contendenti: Rosaria Capozzi all'8,30%, Enrico Bertossi al 6,84%, Stefano Salmè al 2,95%, Andrea Valcic al 2,68%, Luca Minestrelli allo 0,85%.

