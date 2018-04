Primo maggio in bici: tre idee per gli amanti delle due ruote

FRIULI – Nella giornata del primo maggio non mancheranno certamente le cose da fare. Fra le varie proposte anche tre appuntamenti per gli amanti della bicicletta.

10^ PEDALATA DEL CORMOR – Martedì primo Maggio appuntamento con la 10^ edizione della Pedalata del Cormor. Testimonial dell’evento, il pluricampione del ciclismo friulano, Daniele Pontoni. Il ritrovo è in programma a partire dalle 8.30 al Bar Cis di Tavagnacco, in via Madonnina. Gli organizzatori raccoglieranno le iscrizioni per assicurare ai partecipanti regolarità, assistenza sanitaria e copertura assicurativa. La partenza sarà invece, alle 10, da Tavagnacco, il percorso prevede di attraversare Feletto, Colugna, per arrivare alla ‘Ciclovia AlpeAdria’ e via al Parco del Cormor per poi proseguire verso la città, dove, in piazzale Diacono, è previsto un ristoro e un aperitivo. Quindi di nuovo tutti in sella in direzione di piazzale Osoppo, Chiavriis, Molin Nuovo e poi sulla ‘Ciclabile delle rogge’ Cavallicco e Adegliacco, per concludere il giro nuovamente a Tavagnacco, dove è in programma la Festa degli Asparagi. Info: Facebook , cicloassifriuli@gmail.com .

BICICLETADE - Ritorna a grande richiesta la ‘Bicicletade’ organizzata dalla Pro Loco di Colloredo di Prato. In programma un bel giro in bici, martedì primo maggio, a partire dalle 9, quando al Campo Sportivo ‘G. Foschiani’, in via d'Antoni, a Colloredo di Prato, è previsto il ritrovo. La partenza è fissata mezz’ora più tardi. Si tratta di un appuntamento non competitivo aperto a tutti: grandi, piccini e amici a quattro zampe nel cestino. Alle 13, pranzo per tutti. Info: info@procolloredo.it, Facebook.

A MUZZANA PER BOSCHINFESTA - Martedì 1 maggio, l’ultimo appuntamento della quarta edizione di Boschinfesta, con la Cicloturistica che attraversa tutti i comuni organizzatori, ovvero Castions di Strada, Carlino, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Precenicco. L’appuntamento è fissato alle 8, per chi parte da Lignano, con ritrovo in viale Europa nel parcheggio di fronte allo stadio Comunale di Lignano Sabbiadoro e alle 9, per chi parte da Precenicco, ritrovo in piazza del Porto a Precenicco e colazione prima della partenza. Lungo il percorso sosta nell’area Turunduze del bosco di Muzzana del Turgnano con ristoro e qualche parola sulla storia dei boschi planiziali e alle 11.30 arrivo al Bosco Boscat di Castions di Strada, dove si effettuerà un'escursione tra gli alberi. La Cicloturistica è stata ideata per valorizzare la strada ciclabile che attraversa i boschi planiziali, a cui per l’occasione è stato dato il romanticissimo nome di ‘boscovia’. Percorrendola si possono scoprire luoghi magnifici del Friuli e della Bassa friulana. All’arrivo, in collaborazione con la Ciclotour organizzata dalla Pro Loco di Castions di Strada, sarà possibile per i partecipanti proseguire il giro in bicicletta verso Castions di Strada. Chi vuole, sempre accompagnati da una guida, potrà tornare al punto di partenza a Precenicco o andare a Marano Lagunare per prendere il battello per rientrare a Lignano.