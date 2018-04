Gli eventi in programma martedì primo maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Festa degli Asparagi

Il primo maggio le degustazioni cominceranno alle 12.30. Alle 17.30 ci saranno gli Spumats in concerto e alle 21 si ballerà con l’orchestra Renza Glamour. Tutte le info, qui.

14^ edizione di Ville Aperte

Le Ville del Fvg spalancano di nuovo le loro porte al pubblico. In programma visite guidate gratuite, degustazioni, attività ricreative e un concorso fotografico. L’appuntamento è fissato per il primo maggio. Per conoscere tutte le location, qui.

A Cornino alla scoperta delle orchidee più belle

La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli, organizza, il 1 maggio, una giornata alla scoperta delle meravigliose orchidee presenti sul territorio. Info, qui.

Riapre il parco monumentale di Villa Manin

Il settecentesco Parco della villa del Doge, chiuso a seguito degli eventi atmosferici che il 10 agosto 2017 hanno devastato ampie zone del Friuli Venezia Giulia, riapre finalmente al pubblico, il primo maggio. I dettagli, qui.

Styria Food Festival

Prosegue, a Udine, fino al 1 maggio, in piazza I maggio la seconda edizione dello ‘Stiria Food Festival’. Per saperne di più, qui.

WhatWeAre

Torna WhatWeAre, il progetto-vetrina avviato a Udine dall’Associazione Danza e Balletto (ADEB),con la direzione artistica di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi, in scena il 1 maggio alle 17, al Teatro San Giorgio, e rivolto a interpreti e autori della danza contemporanea: una vetrina di brani nel segno della ricerca coreografica in forma di assolo, duetto e trio allo scopo di dare spazio a coreografi emergenti. Info, qui.

Magia delle Mani

L'8^ edizione della manifestazione ‘Magia delle Mani’ si svolgerà il primo maggio, dalle 9 alle 19, a Cividale del Friuli, in viale Libertà, area Museo della Grande Guerra, piazzale ex Stazione e cortile della Latteria. Una grande e selezionata vetrina all'aperto di arte e gusto con oltre 150 espositori per offrire a visitatori e turisti una visione d'insieme di arti manuali ed artigianali, vecchi mestieri e tradizioni che si vanno ormai perdendo assieme ai migliori prodotti della nostra Terra. Maggiori info, qui.

Transuasina

Il primo maggio si riparte da Pradielis per riportare gli animali a Passo Tanamea per il loro ricovero estivo. L’evento, alla sua 2^ edizione, è gratuito con prenotazione obbligatoria. I dettagli, qui.

Nona edizione per ‘Borgo Clotz’

Una delle prime strade ‘in salita’ che si incontra arrivando dalla pianura. Quella vecchia via chiamata Borgo Clotz, si muove da Tarcento (più precisamente Sedilis) a Nimis. In quei luoghi incorniciati dai colli orientali del Friuli, in provincia di Udine, dal 2010, il 1° maggio di ogni anno, un gruppo di cantine, agriturismi e osterie organizzano un evento enogastronomico: ‘Borgo Clotz – Alla scoperta delle storiche frasche’. Info, qui.

Primo maggio in bici: tre idee per gli amanti delle due ruote

Nella giornata di festa non mancheranno certamente le cose da fare. Fra le varie proposte anche tre appuntamenti per gli amanti della bicicletta. Ecco qui gli eventi.

Al mulino di Adegliacco visite guidate

Ad Adegliacco, lunga la Roggia di Udine, c'è un affascinante antico mulino, che permette di scoprire come venivano trasformati i cereali in farina: sarà possibile scoprirlo martedì 1° maggio, quando aprirà le porte per due visite guidate, la prima alle 11, la seconda alle 15. È consigliata la prenotazione online sul sito www.immaginarioscientifico.it