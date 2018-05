Al Festival di Majano, Cristiano De André in concerto

MAJANO - Cristiano De André, figlio del compianto Fabrizio ‘Faber’ De André e suo unico erede artistico, sarà protagonista in concerto domenica 29 luglio al Festival di Majano (inizio alle 21.30). Sul palco della storica rassegna l’artista porterà la straordinaria opera rock ‘Storia di un impiegato & live collection tour 2018’, ispirata al concept album ‘Storia di un impiegato’ (1973), fra i dischi più ispirati della storia della musica italiana, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968.

UN EVENTO CHE RAPPRESENTA UNA VERA CHICCA per gli amanti del grande cantautorato italiano, che arricchirà la 58° edizione del Festival di Majano, dopo gli annunci dei giorni scorsi delle star Gogol Bordello, dei Negrita e dei Ros e del musical dei record Grease. I biglietti per il concerto di Cristiano De André, organizzato da Pro Majano, in collaborazione Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone.

Info e punti vendita su www.azalea.it .