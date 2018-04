Elezioni, ecco i sindaci di Faedis, Gemona, San Daniele e San Giorgio di Nogaro

UDINE – Tre nuovi primi cittadini e una conferma. E’ il responso delle urne a Faedis, Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli e San Giorgio di Nogaro.

FAEDIS A GEMONA - Claudio Zani, appoggiato da Lista Civica Comune di Faedis e Lista Intesa, è stato confermato sindaco di Faedis con 845 voti, pari al 51,03% delle schede valide. Elena Bertossi (Al servizio dei cittadini - Per un nuovo Faedis e Impegno per i cittadini) ha ottenuto 811 voti (pari al 48,97%). Roberto Revelant, appoggiato dalla lista Gemona attiva, è stato eletto sindaco di Gemona del Friuli con 4.234 voti, pari al 69,81% delle schede valide. Adalgisa Londero (Progetto per Gemona, Gemona domani) ha ottenuto 1.831 voti (pari al 30,19%).

SAN DANIELE E SAN GIORGIO DI NOGARO - Pietro Valent, appoggiato dalle liste Lega, San Daniele Svolta e Fratelli d'Italia, è stato eletto sindaco di San Daniele del Friuli con 1591 voti, pari al 39,74% delle schede valide. Paolo Menis (Civica 18 S. Daniele, S. Daniele bene comune) si è fermato a 1.555 voti (pari al 38,84%); Leonardo Della Rosa (Innovare S. Daniele) a 677 preferenze (pari al 16,91%) e Francesco Paolo Decleva (Lista per tutti) a 181 preferenze (pari al 4,52%). Roberto Mattiussi, appoggiato dalle liste Cambiamento Responsabile e Roberto Mattiussi Sindaco, è stato eletto sindaco di San Giorgio di Nogaro con 2.212 voti, pari al 56,37% delle schede valide. Daniele Salvador (Uniti per S. Giorgio, S. Giorgio al centro) ha ottenuto 1.024 voti (pari al 26,1%) e Davide Bonetto (Impegno civico, Città futura - S. Giorgio di Nogaro) con 688 voti (pari al 17,53%).