Fedriga: «Priorità alla nuova riforma degli enti locali»

UDINE - «Penso sia stato profondamente sbagliato umiliare i sindaci e i Consigli comunali, che sono eletti dai cittadini. E quindi noi toglieremo obbligatorietà e penalizzazioni e penseremo ad una nuova riforma degli enti locali che rappresenti le diverse entità dei territori e ridia finalmente ai cittadini la possibilità di scegliere da chi essere governati». Lo ha detto il neo eletto presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in Consiglio regionale rispondendo in merito ai primi impegni programmatici del nuovo esecutivo.

DECENTRAMENTO NECESSARIO - «Abbiamo ancora il vizio che ci piace la democrazia. E quando la gente sceglie è sempre una cosa positiva. Chi governa la cosa pubblica, i soldi pubblici, i servizi pubblici deve essere scelto dalla gente e mandato a casa se governa male», ha aggiunto, spiegando che «noi vorremmo degli enti di area vasta, non 18 come le Uti, che rappresentino le diverse identità territoriali; che siano elettivi e che prendano la gestione amministrativa perché la Regione deve rimanere ente legislativo e di grande programmazione. Ma deve essere il territorio ad amministrare. Non voglio una Regione che detiene tutto il potere in mano a poche mani». "Mi piace decentrare - ha spiegato -. Io li avevo chiamati cantoni, per prendere esempio dal modello svizzero, perché l'idea del decentramento mi è sempre piaciuta e io credo fortemente nei territori».

IL NODO SALUTE - Rispetto al tema della salute, il nuovo presidente ha affermato che «poi ovviamente dobbiamo intervenire sulla materia. Dovremo usare la massima cautela con un grande confronto con tutto il mondo sanitario, con chi opera nel settore; ricostruire mattone per mattone sapendo che la sanità non è un palazzo che uno abbatte in un giorno e ne costruisce uno nuovo, perché il diritto alla salute bisogna continuare a garantirlo». «Sulla sanità io credo che dovremo fare un cambiamento pesante - ha puntualizzato - ma dobbiamo mettere la mano al settore con la dovuta saggezza, perché le cose devono essere cambiate profondamente, ma non possono essere stravolte in un giorno». Per quanto riguarda la composizione della nuova giunta, Massimiliano Fedriga ha spiegato che «ho in mente persone capaci che possano lavorare bene. Sceglieremo confrontandoci con tutta la coalizione nei prossimi giorni». Per quanto concerne gli altri temi prioritari da affrontare, ha fatto riferimento a immigrazione e fiscalità «utilizzando le leve di carattere regionale». In conclusione Fedriga ha sottolineato che è «un onore enorme poter rappresentare quel cambiamento che è stato espresso dal voto di domenica. Ci auguriamo di poter lavorare con la collaborazione di tutti. Ovviamente con le nostre idee, prendendo le nostre responsabilità, ma sapendo le sfide saranno importanti».