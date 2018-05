Fino al 4 maggio nuova asfaltatura in via Tullio (carreggiata Nord)

UDINE - Il Comune di Udine informa sono partiti i lavori di risanamento e riasfaltatura della carreggiata Nord di via Tullio, nel tratto compreso tra piazzale Unità d'Italia e viale delle Ferriere. La ditta incaricata dei lavori, la 'Nord Asfalti srl' di Povoletto, sarà impegnata nel cantiere fino al 4 maggio, come previsto dall'ordinanza emessa dal Comune e che prevede alcune modifiche al traffico.

Nello specifico, il flusso veicolare proveniente da via Ciconi e via De Rubeis, verrà deviato lungo la carreggiata Sud di via Tullio il cui senso di marcia verrà dunque invertito. Solo quando, infine, i lavori interesseranno il tratto di carreggiata compreso tra piazzale Unità d'Italia e via della Vigna/Ciro di Pers, entrerà in vigore il divieto di transito in via Cussignacco nel tratto compreso tra via Margret e piazzale Unità d'Italia. In questo caso i veicoli verranno deviati lungo via Manzoni.