Per le strade di Udine si celebra il funerale del Pd

UDINE – Nel centro di Udine è apparsa una bara per celebrare il funerale del Partito Democratico. Non siamo a Carnevale, ma all’indomani dalle elezioni regionali, che ha visto la vittoria piuttosto netta del centrodestra.

Un tour funebre che è andato in scena martedì primo maggio tra la zona del municipio e la sede cittadina del Pd, in via Joppi. A organizzare il tutto è stato Salvatore Zampardi, che ha utilizzato il suo suv (listato a lutto) per trasportare la bara del Partito Democratico. Appiccicati sul feretro alcuni fogli bianche con le scritte ‘funerale del Pd’, ‘Sofferenti la Sinistra e la Serracchiani’.

Vedendo il passaggio della bare c'è chi ha sorriso, chi ha scattato qualche foto ma non sono mancati i mugugni da parte dei passanti.