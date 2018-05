Voti: i top 5 in Regione Fvg e in Comune a Udine

UDINE – Nonostante il risultato finale, per il centrosinistra, non sia stato positivo, sono stati gli esponenti del Partito Democratico quelli che hanno ottenuto più preferenze, sia nella corsa per la Regione Friuli Venezia Giulia, sia per il Comune di Udine. A seguire ci sono i candidati della Lega.

I TOP 5 IN REGIONE – A guidare questa speciale classifica è l’ex senatore Francesco Russo, che con il Pd, nella circoscrizione di Trieste ha collezionato 4.368 preferenze. Dietro di lui, a poco distanza, nella circoscrizione di Tolmezzo, c’è il tarvisiano Stefano Mazzolini, capace di raccogliere 4.224. Al terzo posto un’altra leghista, consigliere regionale uscente, la gemonese Barbara Zilli, che ha ottenuto 2.890 preferenze. A seguire altri due esponenti del Carroccio: Pierpaolo Roberti nella circoscrizione di Trieste con 2.297 voti e Stefano Zannier in quella di Pordenone con 2.205 preferenze.

I TOP 5 A UDINE – Nella corsa per il Comune di Udine, a fare man bassa di preferenze è stato l’assessore uscente Alessandro Venanzi, capace di raccogliere 1.037 voti con il Pd. Dietro a lui un altro ex assessore della giunta Honsell, Federico Pirone con 656 tra le file di Progetto Innovare. A tenere alta la bandiere del centrodestra ci pensa Giovanni Barillari, Forza Italia, con 475 voti. Chiudono la top five altri due esponenti del Partito Democratico: l’assessore uscente Cinza Del Torre (368) e la capogruppo in Consiglio comunale Monica Paviotti (358).