Che tempo farà mercoledì 2 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Per la giornata di mercoledì 2 maggio, l'Osmer Fvg prevede, durante la notte e al mattino, cielo coperto con piogge in genere moderate a ovest, deboli a est. Sulla costa soffierà Bora moderata. In giornata cielo variabile, ma sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco in montagna.