Scontro frontale sulla Pontebbana: muore una 24enne di Udine

UDINE – Uno scontro frontale avvenuto la sera del primo maggio ha provocato una vittima e 4 feriti. La persona deceduta è una 24enne residente a Udine, Jessica Paganini, che era alla guida di una Ford Fiesta. L’altra auto coinvolta nell’incidente è una Opel Astra station wagon guidata da un 41enne pordenonese, su cui viaggiavano altre tre persone. Tutti gli occupanti della vettura sono rimasti feriti.

STRADA RIMASTA CHIUSA PER ORE - Il sinistro è avvenuto verso le 22 all’altezza del ristorante American Graffiti e del negozio di profumeria Tulipano. Lo scontro tra le due auto è stato violentissimo e la 24enne è morta sul colpo. Feriti, come già detto, gli occupanti della Opel Astra, portati in ospedale con diverse ambulanze. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Spilimbergo e i vigili del fuoco. La Pontebbana è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di recupero delle auto.