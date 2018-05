Michael Craighero ritrovato sano e salvo

PALUZZA - E' stato ritrovato sano e salvo Michael Craighero il 27enne di Timau di cui non si avevano più notizie dal 25 aprile. Si trovava a Sankt Poelten, in Austria, in stato confusionale e senza documenti. A rintracciarlo è stata l’Interpol dopo che la madre, Lucia Plozner, aveva presentato la denuncia di scomparsa.

Michael Craighero era a bordo di un bus della Flixbus che da Stoccarda ha raggiunto Budapest. Il giovane, anziché proseguire per Udine, è sceso nella capitale ungherese, facendo perdere le proprie tracce. Ora gli inquirenti dovranno cercare di ricostruire le ultime ore di Michael e soprattutto i motivi che gli hanno impedito di mettersi in contatto con i suoi famigliari.