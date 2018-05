Gli eventi in programma mercoledì 2 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Così fan tutte

Torna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dopo 19 anni dalla prima rappresentazione, Così fan tutte. Mercoledì 2 maggio, alle 17.30, nella Sala Stampa del Teatro, lo storico della musica e saggista Paolo Ruffin ci accompagnerà alla scoperta dei tanti segreti di questa splendida opera buffa nella conferenza dal titolo Da così fan tutte a Così fan tutti (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Maggiori info, qui.

‘Dialoghi in biblioteca’

Tuffo nell'antica Roma per il prossimo appuntamento, mercoledì 2 maggio, di ‘Dialoghi in biblioteca’, il tradizionale incontro con le ultime novità editoriali organizzato dalla biblioteca comunale ‘Joppi’ di Udine insieme con l'assessorato alla Cultura. Nella sala Corgnali della Joppi, in Riva Bartolini 5, infatti, sarà presentato alle 18 il romanzo storico ‘Il simbolo’ di Damiano Leone, appena edito a Mendrisio da Gabriele Capelli. A dialogare con l'autore sarà il professor Angelo Floramo.

‘I colori della natura’

Un viaggio nella biodiversità del patrimonio floristico regionale a 360°, partendo dagli aspetti più squisitamente scientifici per arrivare ai colori, ai sapori e ai profumi che la natura sa regalare. Dopo i due appuntamenti di aprile, proseguirà per tutto il mese di maggio, sempre nella sala polifunzionale di Cussignacco in via Veneto 164, ‘I colori della natura’, il ciclo di incontri informativi sull’ambiente promossi dal Comune di Udine e realizzati dall’associazione Micologia e Botanica Udinese. Si inizia mercoledì 2 maggio alle 18.30 con una serata con l’apicoltore Luigi Capponi che parlerà del calabrone asiatico (vespa velutina), una nuova minaccia per le nostre api.

42^ edizione per la sagra delle Rane di Rivis

Ritorna la storica sagra delle Rane di Rivis (28-29-30 aprile, 1-5-6-12-13-19-20 maggio). Maggiori info, qui.