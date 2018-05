Borse lavoro 2018: esperienze formative per giovani

CIVIDALE - Approvati anche per il 2018 i progetti relativi alle borse lavoro giovani. Tante le attività e collaborazioni da assegnare – previa selezione - ai giovani che abbiano dai 16 ai 29 anni, residenti a Cividale e privi di occupazione. Tutti confermati i progetti dell’anno scorso: «Nel 2017 hanno aderito a questa importante iniziativa quasi 60 ragazzi – illustra l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Ruolo – e contiamo di proseguire con il trend positivo anche per l’anno in corso».

QUESTI GLI AMBITI nei quali potranno prestare attività i ragazzi selezionati: animazione all’interno del Centro Vacanze estivo e dell’iniziativa organizzata dalla Biblioteca in agosto denominata Bibliogiardino; supporto ad alcuni uffici del Comune nei settori turismo, cultura, stato civile. Infine, grazie alla disponibilità della Casa per anziani di Cividale e della distilleria Domenis, i ragazzi potranno confrontarsi anche con queste due realtà esterne al Comune. «Anche quest’anno sarà confermato l’aumento dei compensi che varierà a seconda del progetto e del monte ore effettuato – mette in luce Ruolo – si tratta di somme simboliche, ma che vanno ad aggiungersi a quello che è l’obiettivo più importante della nostra iniziativa, quello di incrementare il curriculum e l’esperienza dei ragazzi in modo da agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro». Le domande andranno presentate entro il 24 maggio e i moduli sono scaricabili dal sito del Comune www.cividale.net.