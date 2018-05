Serracchiani ammette: «Ho sbagliato il metodo con cui ho fatto le riforme in Fvg»

UDINE – Debora Serracchiani, intervenuta a ‘Otto e Mezzo’, su La7, ha ammesso di aver sbagliato il metodo con cui ha portato avanti le riforme in Fvg. Non solo, ha anche fatto capire come la sconfitta del Pd sia stata causata anche dalla sua mancata ricandidatura. Parole pronunciate in diretta tv durante la trasmissione di Lilli Gruber, che evidentemente a qualcuno, nel Pd Fvg, non sono piaciute, visto che la deputata dem ha precisato poco dopo con una nota ringraziando Sergio Bolzonello.

LE PAROLE DI SERRACCHIANI IN TV – Ma andiamo con ordine. Parlando della sconfitta del Pd in Fvg, Serracchiani ha detto: «Devo fare autocritica per quello che è accaduto. Ho scelto di non ricandidarmi, e probabilmente questo non ha pagato rispetto al lavoro fatto nei cinque anni precedenti. Ho fatto delle riforme molte profonde, una delle quali la riforma della Sanità, e quando si tocca la salute per i cittadini è molto delicato. Ho avuto un’opposizione molto forte, che non ha guardato in faccia a nessuno nel raccontare le cose che potevano essere approfondite in modo diverso. Ho sbagliato il metodo con cui fatto quelle riforme, ho commesso degli errorri, e devo fare autocritica su quello che è accaduto. Dopo di che il Pd in Fvg ha tenuto, ha dilagato la Lega ma devo ricordare che in un mese e mezzo il M5S è passato dal 25% al 7%».

LA NOTA CHE AGGIUSTA IL TIRO - «Ringrazio ancora Sergio Bolzonello per la generosa campagna elettorale che ha fatto in Friuli Venezia Giulia». Ecco cos’ha precisato qualche ora dopo Serracchiani. «Siamo due persone molto diverse - ha aggiunto - e abbiamo fatto scelte personali diverse, condividiamo una visione politica anche se affrontiamo le sfide in modo diverso. Sono convinta che nessun altro candidato, me inclusa, al posto suo sarebbe riuscito a fare meglio di lui».