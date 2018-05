14° Campionato del mondo di Karate per Clubs: successo su tutta la linea

TARVISIO – Successo su tutta la liena per il 14° Campionato del mondo di Karate per Clubs, ospitato nel fine settimana a Tarvisio. Un evento a cui hanno partecipato 220 persone nella giornata di sabato, 570 in quella di domenica, con atleti provenienti da Romania, Francia, Lithuania, Russia, Giappone, Austria, Polonia, Slovenia, Svizzera.

Ciliegina sulla torta, il primo posto del team del Friuli, per la soddisfazione dei vertici dell’Asd Cisa, Andrea Cainero e Marco Cavalli. Forti dei 330 atleti messi in gara infatti, il Nuovo Friuli Karate porta a casa il Mondiale per Clubs grazie alle società dei maestri Angelo Puntara, Giovanni Di Meglio, Paolo Zaina, Alessandro Presotto, Andrea Buttazzoni, Bruno Vendramini, piazzandosi davanti agli atleti russi e polacchi.

L’evento ha anche avuto il merito di rivitalizzare il turismo tarvisiano in un periodo caratterizzato da poche presenze, vista la chiusura della stagione invernale. Sono stati 700 i posti letto occupati, con il sindaco Renzo Zanette che ha auspicato come la collaborazione in atto con la Cisa possa continuaree negli anni e diventare sempre più forte.