Lutto nel mondo della cultura: è scomparsa Angela Felice

UDINE – Lutto nel mondo della cultura e del teatro friulano. Mercoledì 2 maggio è morta Angela Felice, 68 anni, insegnante e direttrice del Centro studi Pier Paolo Pasolini, a Casarsa, oltre che direttrice artistica di Teatro club di Udine, della stagione di Akropolis e del Palio teatrale studentesco.

Questo il commento dell’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone: «Una persona speciale, un'infaticabile maestra della cultura, una donna generosa che ha sempre creduto in una dimensione politica e civile della cultura, considerata come motore di crescita per una comunità e delle giovani generazioni. Siamo tutti profondamente scossi per questa notizia. Angela ci ha lasciato troppo presto andandosene in maniera così fulminea. Esprimo il cordoglio di tutta la città e mio personale per la perdita di una grande pedagoga che ha dedicato tutta la sua vita a far crescere i ragazzi, dai suoi studenti a quelli del Palio studentesco che lei ha accompagnato, con passione in tutti questi anni. La sua idea di cultura, pura e genuina, intesa non come mero senso estetico, ma come stimolo per l'intera comunità, resterà sempre con noi».