Gli eventi in programma giovedì 3 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Manon

Giovedì 3 maggio alle 20.15, al Cinema Centrale, in diretta dalla Royal Opera di Londra, Manon! Il balletto di Kenneth MacMillan è tratto dallo stesso romanzo settecentesco che aveva già ispirato le opere di Massenet e Puccini. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Udine: seconda edizione per Open Design Week

Seconda edizione per Open Design Week, l’iniziativa che Udine e Gorizia Fiere organizza per dare continuità e maggior visibilità sul territorio e fra un pubblico sempre più ampio alla manifestazione fieristica Casa Moderna e alle aziende del settore casa – arredo – design. Quest’anno Open Design Week si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 maggio coinvolgendo oltre 20 selezionate aziende della regione che nel proprio negozio o showroom proporranno alle migliaia di visitatori profilati di Casa Moderna e non solo. I dettagli, qui.

Le invasioni biologiche

Le invasioni biologiche in generale, e quelle delle specie vegetali in particolare, sono un tema di grande attualità e importanza, sia a livello internazionale, sia nazionale. I problemi arrecati dalle specie vegetali esotiche invasive, infatti, sono molteplici, e vanno dall’inquinamento biologico degli ecosistemi autoctoni alla perdita di biodiversità, dalla compromissione dei sistemi agricoli ai danni alla salute umana. Saranno presentati giovedì 3 maggio alle 18.30 nella Sala Pasolini del palazzo della Regione in via Sabbadini a Udine, i risultati di una ricerca condotta nel 2017 dal Museo Friulano di Storia Naturale del Comune di Udine, dal Servizio Paesaggio e Biodiversità della Regione FVG e dal Servizio Fitosanitario dell’ERSA, sulle specie vegetali esotiche nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle invasive.

42^ edizione per la sagra delle Rane di Rivis

Ritorna la storica sagra delle Rane di Rivis (28-29-30 aprile, 1-5-6-12-13-19-20 maggio). Maggiori info, qui.

Udine: tornano gli shopping days di primavera!

Ritornano, da giovedì 3 a domenica 6 maggio, con l’apertura dei parcheggi in struttura grazie al via libera del Comune, gli Shopping days di primavera promossi da Confcommercio Udine. Info, qui.